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انتهى فريق المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ من إعداد فيلم تسجيلي بعنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور"، من إنتاج المركز القومي للمسرح.

يستعرض الفيلم السيرة الذاتية والفنية للفنان أشرف عبد الغفور؛ ويرصد شهادات فنانين ومبدعين عاصروا تجربة الفنان الراحل.

ويعرض فيلم بعنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور"، خلال تكريم وتأبين اسم الفنان الكبير؛ والذي يقام في السابعة مساء بعد غد الأربعاء بالمسرح القومي بحضور اسرة الفنان الراحل واصدقاءه، وعدد من الفنانين والنقاد والاعلاميين .

ويتضمن الالامسية التي تقدمها الإعلامية منى المراغي احتفاء بمسيرة اشرف عبد الخفور وإهداءه درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية، وتتسلمهما اسرته في نهاية الحفل.