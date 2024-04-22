جيش الاحتلال يعلن اعتقال فلسطيني على وقع مقتل مستوطن كان يرعى الأغنام

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال فلسطيني يشتبه بضلوعه في مقتل فتى مستوطن في حادثة أدت إلى تصاعد العنف في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الجاري.

وسبق أن فُقد أثر المستوطن الإسرائيلي بنيامين أحميئير (14 عاما) بالقرب من قرية المغير في 12 أبريل، بينما كان يرعى أغنامه التي عادت بدونه إلى مزرعته في مستوطنة ملاخي هشالوم قرب رام الله. وعُثر على جثته في وقت لاحق في مكان قريب.

وقال بيان عسكري إسرائيلي: «اعتقل أحمد دوابشة (21 عاما) من قرية دوما في عملية ليلية مشتركة لجهاز الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وزعم البيان، أنه خلال التحقيق الأولي، قال دوابشة إن له صلة بالهجوم الذي أدى إلى قتل المستوطن.

يُشار إلى أنه بعد اختفاء أحميئير، هاجم مستوطنون تدعمهم قوات الاحتلال قرى فلسطينية مجاورة وأحرقوا مركبات ومنازل.

واستهدف مستوطنون مسلحون بشكل خاص قرية المغير بإطلاق النار وإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة، وأشعلوا النيران في منازل وقتلوا أغناما، وأصابوا 23 شخصًا بجروح وشردوا 86 شخصا، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). كما استشهد فلسطيني واحد في أعمال العنف.