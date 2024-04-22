الكرملين: روسيا مستعدة للتوصل إلى حل سلمي بشأن أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد استعداد روسيا للحل السلمي بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه ليست مبادرة سلام.

وقال بيسكوف: "لم تكن هناك مبادرة سلام، بل بيان عن استعداد روسيا للحل السلمي بشأن أوكرانيا. هذه ليست مبادرة، إنما إظهار الموقف الثابت المعروف لرئيس الدولة"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن كييف ترفض بحكم القانون إجراء مفاوضات مع موسكو، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تقدم يذكر في هذا الموضوع.

وقال: "كييف ترفض بحكم القانون إمكانية إجراء أي مفاوضات مع موسكو، ولا تقدم يذكر في هذا الصدد، فالعملية العسكرية الخاصة مستمرة".

يشار إلى أنه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا ، عقدت عدة جولات من المحادثات بين موسكو وكييف غير أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب عدم إمكانية التوفيق بين طلبات الطرفين.

وتصر روسيا على الاحتفاط بالمناطق التي احتلتها خلال الغزو بينما تطالب أوكرانيا بانسحاب روسيا الكامل من أراضيهابما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.