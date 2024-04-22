رئيس وزراء العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لمهاجمة بلدان مجاورة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الاثنين أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا للاعتداء على دول الجوار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بغداد أن العراق لن يسمح أيضا بالاعتداء على سيادته. وشدد السوداني على أهمية ضمان الأمن للعراق وتركيا وقال "أمن تركيا والعراق وحدة واحدة لا تتجزأ".

ورحب أردوغان خلال المؤتمر بإعلان العراق حظر أنشطة حزب العمال الكردستاني وأكد على أهمية الأمن بالنسبة للبلدين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أردوغان قوله "الأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب من أهم البنود المطروحة على جدول أعمالنا".

وأضاف "تشاورنا حول الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها ضد حزب العمال الكردستاني الذي يستهدف تركيا من الأراضي العراقية".

وتشن القوات التركية بشكل مستمر هجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة على مناطق في شمال العراق بدعوى استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.

* اتفاقيات بين البلدين

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السوداني قوله إن العراق وقع اتفاقيات مختلفة مع الجانب التركي على مستوى المياه "كما تم توقيع اتفاقيات من شأنها تحديث منظومات الري لمدة عشر سنوات، وسُيلمس أثرها بشكل واضح لا سيما ما يتعلق بحصة العراق المائية".

وكان عون ذياب وزير الموارد المائية العراقي قال أمس إن بلاده ستبحث مع أردوغان حصول العراق حصة عادلة من مياه نهري دجلة والفرات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير قوله إن من الضروري "منح العراق حصة عادلة من المياه لنهري دجلة والفرات"، مؤكدا العمل على إنهاء ملف المياه.

وأضاف السوداني، أنه جرى يوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم رباعية، تتضمن المبادئ الخاصة بطريق التنمية الذي وصفه بأنه "ليس لاختصار المسافات فقط، بل سيتحول إلى جسر رابط بين شعوب المنطقة وثقافاتها .. وسيدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة"، على حد قول الوكالة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن المذكرة وقعها عن الجانب العراقي وزير النقل رزاق محيبس وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو وعن الجانب القطري وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي وعن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي. وأضاف البيان أن السوداني والرئيس التركي شهدا التوقيع.

وأشار البيان الى أن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

كما أكد السوداني وأردوغان على وجود حاجة حقيقية لتأسيس مؤسسات صناعية عراقية – تركية مشتركة داخل العراق، برأسمال مشترك، والعمل على تسهيل إجراءات دخول المواطنين العراقيين إلى تركيا لأغرض السياحة والتجارة والاستثمار والعلاج والدراسة.

كان الرئيس التركي قد وصل إلى بغداد في وقت سابق يوم الاثنين في زيارة رسمية إلى العراق، هي الأولى له منذ 13 عاما، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن السوداني استقبل أردوغان لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي.