مدرب دريمز: مباراة العودة أمام الزمالك ستكون أصعب

أبدى عبد الكريم زيتو، المدير الفني لنادي دريمز الغاني، رضاه عن التعادل مع الزمالك في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك تعادل مع ضيفه دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية.

ويلتقي الفريقان مجددًا يوم الأحد المقبل، 28 أبريل الجاري، على ملعب بابا يارا، في مدينة كوماسي الغاني، لحساب منافسات الإياب من الدور ذاته.

وقال عبد الكريم زيتو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «لم أقم بإجراء أي تغييرات تكتيكية على طريقة اللعب، ودائما كنت أطالب اللاعبين بالتركيز وعدم إهدار الوقت».

وأضاف: «سعيد بالتعادل مع الزمالك لأنه أحد نتيجتين سعينا لتحقيقهما اليوم.. الزمالك فريق كبير ومباراة العودة ستكون أصعب، لأن الفريقين سيلعبان بطريقة مفتوحة».

وتابع: «كما أن غياب زيزو ليس مسؤوليتنا، ولم أغير طريقة اللعب بسببه، طريقتنا واحدة سواء لعب زيزو أو لا».

وأتم: «من الممكن أن يهدر بعض اللاعبين الوقت بسبب الإجهاد، لكن لا يوجد مدرب في العالم يطلب من لاعبيه هذا الأمر».