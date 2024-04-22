تشيلسي يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد التمييز العنصري في حق جاكسون

هدد نادي تشيلسي الإنجليزي باتخاذ اتهامات جنائية ضد أي شخص يثبت تورطه في توجيه إهانات عنصرية لمهاجمه السنغالي الدولي نيكولاس جاكسون في أعقاب المباراة أمام مانشستر سيتي أمس الأول السبت في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأهدر جاكسون /22 عاما/ العديد من الفرص المحققة على استاد ويمبلي، قبل أن يخسر تشيلسي أمام سيتي بهدف دون رد، وعقب ذلك جرى استهداف اللاعب عنصريا عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وجرى التعليق بعبارات عنصرية على تعليق جاكسون الذي نشره عبر منصة "إنستجرام" لتبادل الصور عقب فوز فريقه على إيفرتون الأسبوع الماضي، حين سجل عاشر أهدافه هذا الموسم.

وأوضح بيان نادي تشيلسي اليوم الاثنين " يشعر نادي تشيلسي بالاشمئزاز من الإساءات العنصرية التي وجهت ضد نيكولاس جاكسون عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب مباراة السبت".

وأضاف البيان "لا يوجد مكان لأي شكل من أشكال التمييز في المجتمع ، ولن نتهاون مطلقًا مع أي حادث من هذا النوع".

وختم البيان "النادي سيدعم أي إجراءات قضائية جنائية، وسيتخذ أقوى إجراء ممكن بما في ذلك الحظر، ضد أي شخص (متورط) يتبين أنه حامل تذكرة موسمية أو عضو".