نفى فصيل عراقي يُدعى "كتائب حزب الله"، إصداره بيانا يعلن فيه استئناف الهجمات على القوات الأمريكية.

جاء ذلك في بيان نشرته الجماعة على تطبيق تيليجرام، اليوم الاثنين، وذلك بعد ساعات من تعميم بيان آخر على مجموعات يعتقد أنها تابعة للفصيل المسلح المتحالف مع إيران يتضمن الإعلان عن استئناف الهجمات بعد نحو ثلاثة أشهر من تعليقها، وفق وكالة رويترز.

وقالت كتائب حزب الله: «لم يصدر أي بيان عن المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، وما تتناقله وسائل الإعلام هو خبر مفبرك».

وأفاد مصدران أمنيان عراقيان ومسئول أمريكي بأن خمسة صواريخ على الأقل أطلقت أمس الأحد من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا.

والهجوم على القوات الأمريكية هو الأول منذ أوائل فبراير الماضي، عندما أوقفت الفصائل المتحالفة مع إيران في العراق هجماتها على القوات الأمريكي