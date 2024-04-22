الإمارات وعمان تبحثان العلاقات الثنائية ومجمل القضايا الإقليمية والدولية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع سلطان عمان هيثم بن طارق سلطان العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.. وذلك في إطار الأواصر التاريخية العميقة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعمل على احتواء التوترات فيها ومنع تصاعدها لما ينطوي عليه ذلك من تهديد خطير لأمنها واستقرارها، بجانب أهمية ضبط النفس وتغليب الحكمة لتجنيب المنطقة أزمات جديدة تؤثر في الجميع وتعيق جهود التعاون والتنمية لمصلحة شعوبها،بحسب وكالة أنباء الإمارات(وام).

وأكد رئيس دولة الإمارات أن بلاده تؤمن بمبدأ العمل الجماعي والتكاتف بما يحافظ على مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعزز دورها الإقليمي والدولي، ويلبي تطلعات شعوبها إلى مواصلة التقدم والازدهار ويدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه أعرب السلطان هيثم بن طارق عن الارتياح الكبير للشراكة الاستراتيجية البناءة التي جرى إطلاق فصل جديد ومشرق منها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سلطنة عمان وما نتج عنها من مشاريع استثمارية استراتيجية وتعاون وثيق في مختلف المجالات.

وأشاد بدور المسؤولين في البلدين في تحقيق الرؤية المشتركة للتعاون على أرض الواقع من خلال البدء في تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية خاصة في قطاع الطاقة المتجددة وتدشين مشروع سكك حديد لربط سلطنة عمان بشبكة قطارات الإمارات، إضافة إلى الربط الكهربائي وغيرها.

كان السلطان هيثم بن طارق، قد وصل في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة دولة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الامارات (وام).

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم بن طارق لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.