مباحثات بين مصر وباكستان حول الحفاظ على الكنوز الأثرية

الأكثر قراءة
العثور على الجثة الثالثة من 4 لقوا مصرعهم غرقا بنهر النيل بسبب صورة سلفي
هيئة البث الإسرائيلية: جهات أجنبية مسؤولة عن توزيع فيديو حرق الأقصى
أتربة وموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني يضرب البلاد غدا
رئيس شعبة المصورين يدين سب وقذف زوج آية سماحة: سنتخذ الإجراءات القانونية.. والبلوجر يشوهون الصحافة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
نعملا
النتـائـج
تصويت
التقى سفير باكستان بالقاهرة عامر شوك، عالم الآثار والمصريات ووزير السياحة والآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس في القاهرة اليوم.
وبحسب بيان لسفارة باكستان بالقاهرة، جرى خلال الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بحماية وحفظ الكنوز الأثرية في باكستان ومصر.