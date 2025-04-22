 مباحثات بين مصر وباكستان حول الحفاظ على الكنوز الأثرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مباحثات بين مصر وباكستان حول الحفاظ على الكنوز الأثرية

مروة محمد
نشر في: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 7:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 7:05 م

التقى سفير باكستان بالقاهرة عامر شوك، عالم الآثار والمصريات ووزير السياحة والآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس في القاهرة اليوم.

وبحسب بيان لسفارة باكستان بالقاهرة، جرى خلال الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بحماية وحفظ الكنوز الأثرية في باكستان ومصر.

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