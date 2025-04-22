إيجلز يتوج بلقب كأس هولندا في إنجاز تاريخي

توج جو أهيد إيجلز بلقب كأس هولندا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على ألكمار 4/2 بضربات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1/1.

وتقدم ألكمار في الدقيقة 54 عن طريق تروي باروت من ضربة جزاء، قبل أن يدرك جو أهيد إيجلز التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عبر ماتيس ديل.

وانتهت المباراة بالتعادل 1/1، قبل أن يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي لم تسفر عن جديد، ليتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح.

وفي ضربات الترجيح سجل لجو أهيد إيجلز كل من ماتس ديل وسورن تنجستيد وميلان سميت ويوليوس ديركسن ، فيما سجل للكمار كل من ميكس ميردنك وبير كوبمينرز وأضاع زيكو بورمستر ومايكل لادو.