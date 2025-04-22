النائب طارق عبدالعزيز: نريد شركات قطاع الأعمال التي تقود قاطرة الاقتصاد الوطني

طالب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وزارة قطاع الأعمال أن تكون جاهزة بردود خارج الصندوق لإنقاذ الشركات التابعة، موضحا أن الوزير ورث إرثا ثقيلا ولابد من خطة غير مسبوقة لإنقاذ شركات القطاع العام.

وشدد في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال، قائلا: "لا نريد أن نتحدث عن شركات قطاع الأعمال على أنها خاسرة، فقطاع الأعمال ليس حملا على الدولة، لابد أن يكون شركات قطاع الأعمال هي التي يقود قاطرة التنمية لابد أن يتم خطوات للتصحيح، ونريد ردود توضح حقيقة الموقف الحالي".

وبين طارق عبدالعزيز أن الدولة المصرية تقود مسيرة نجاح وتقدم وتحتاج إلى كل مؤسسات وشركات الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومنها شركات قطاع الأعمال كمجمع الألومنيوم وغيرها من الشركات الناجحة.