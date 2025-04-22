 تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري

الشروق
نشر في: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 5:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 5:27 م

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت الجلسة حضور جميع الجهاز الفني بالكامل، وأكد المدير الفني البرتغالي على أهمية المرحلة المقبلة في ظل ارتباط الفريق بمباريات قوية في مسابقة الدوري، بجانب نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز.

ومنح جوزيه بيسيرو تعليماته الفنية للاعبين من أجل تنفيذها خلال مران اليوم استعداداً لمباراة المصري المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


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