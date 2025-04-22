فلسطين تشارك في الاجتماع التاسع للجنة الدولية للحفاظ على التراث التاريخي الإنساني

شاركت فلسطين ممثلة بوزارة الثقافة، في الاجتماع التاسع للجنة الدولية للحفاظ على التراث التاريخي الإنساني الذي عقد في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وناقش الاجتماع، وفق بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، ما تم الاتفاق عليه من قِبل وزارة الثقافة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، المتمثل بعمل كل ما يلزم من أجل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على التراث الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وغزة، وسبل الحفاظ على الأرشيف التراثي لدولة فلسطين.

واستعرض الوفد المشارك الممثل بمدير عام التراث في وزارة الثقافة إبراهيم علوان، والمدير الفني في لجنة إعمار الخليل زياد أبو عودة، ما تقوم به الوزارة من توثيق ورقمنة للتراث الثقافي الفلسطيني من خلال التحضير لإطلاق السجل الوطني للتراث الفلسطيني، بهدف صونه وحمايته من المخاطر التي تتعرض لها دولة فلسطين والمحاولات المستمرة لطمسه وتدميره، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكد الوفد أن دولة فلسطين غنية بالمواد التراثية التي تمثل الوجود الفلسطيني منذ الأزل، وهي ستقوم بكل ما تملك من إمكانيات من أجل الحفاظ عليه وحمايته.