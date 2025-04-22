كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، اقتراب مسؤولي القلعة البيضاء من إتمام التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل، خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الغندور، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «ثلاثي لجنة التخطيط في نادي الزمالك أحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني وحازم إمام يعملون في الوقت الحالي على حسم صفقتين سوبر، أحدهما من المغرب والآخر من الجزائر».

وأضاف: «الزمالك سيضم لاعب في مركز الجناح الأيمن، ليحل محل أحمد مصطفى زيزو، الذي سينتقل للنادي الأهلي، وشيكابالا الذي قرر الاعتزال بنهاية الموسم الجاري».

هذا ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.