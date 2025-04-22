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قالت الشرطة الهندية، الثلاثاء، إن 20 شخصا قتلوا إثر إطلاق مسلحين النار على سياح في منطقة جامو وكشمير.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، أن مسلحين أو ثلاثة أطلقوا النار على سياح في مقاطعة باهالجام، ذات الغالبية المسلمة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي شرطة قولهم إن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخص وإصابة 10 آخرين، اثنان منهم على الأقل في حالة "حرجة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وفق المصدر ذاته.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن إدانته "الشديدة للهجوم الإرهابي" في منطقة باهالجام في جامو وكشمير.

وأضاف في منشور عبر منصة "إكس"، "أقدم تعازيّ لمن فقدوا أحباءهم، وأدعو بالشفاء العاجل للمصابين".

وأكد أن المسؤولين عن الهجوم سيتم تقديمهم للعدالة، مضيفا: "تصميمنا في مكافحة الإرهاب لا يتزعزع، وسيصبح أقوى".