برشلونة يواصل صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد 32 جولة

انتهت مساء الإثنين، مباريات الجولة 32 لبطولة الدوري الإسباني بنتائج مثيرة.

وشهدت هذه الجولة انتصار فريق برشلونة على سيلتا فيجو بنتيجة 4-3، وخسارة أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0 أمام لاس بالماس، وفوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0.

ويستمر فريق برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، ويليه فريق ريال مدريد برصيد 69 نقطة، ومن ثم أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وفي منطقة القاع، تصارع عدة أندية الهبوط لدوري الدرجة الثانية حيث يتواجد لاس بالماس في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة، ويليه فريق ألافيس برصيد 31 نقطة، ومن ثم ليجانيس برصيد 29 نقطة وأخيرا فريق بلد الوليد برصيد 16 نقطة.