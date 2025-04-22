ترامب يظهر مع أرنب عيد الفصح في البيت الأبيض

احتفل الآلاف من الأطفال وآبائهم مرة أخرى بدحرجة البيض الملون في حديقة البيت الأبيض اليوم الاثنين.

ويرجع تقليد دحرجة البيض الملون خلال عيد الفصح إلى 150 عاما تقريبا، حيث تتم دعوة عائلات إلى البيت الأبيض في عيد الفصح، والأطفال يتسابقون في دفع ودحرجة البيض على العشب باستخدام ملعقات طويلة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ظهر إلى جانب أرنب كبير بمناسبة عيد الفصح، قد نشر أنه من المتوقع وجود 40 ألف ضيف لحضور صيد بيض عيد الفصح.

وبحلول الساعة 0630 صباحا (1030 بتوقيت جرينتش)، تشكلت بالفعل طوابير طويلة، من الآباء والأطفال الذين يرتدون ملابس أنيقة. وقد تم توزيع الدعوات عن طريق اليانصيب. وكان من المقرر أن يستمر الاحتفال حتى وقت مبكر من المساء.

ولفترة من الوقت، لم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم استخدام بيض حقيقي للمتعة العائلية في أوقات تشهد نقصا في البيض. ومع ذلك، قال ترامب إنه يرفض البيض البلاستيكي، على الرغم من أن بعض النقاد قالوا إنه من الخطأ استخدام عشرات الآلاف من البيض للمتعة في ظل وجود نقص في البلاد.

وعلى الرغم من أن ترامب غالبا ما يشيد بنفسه لتمكنه من السيطرة على النقص الناجم عن انفلونزا الطيور والأسعار المرتفعة، إلا أن البيض لا يزال نادرا في متاجر السوبر ماركت- ولا يزال مرتفع الثمن.