مشيرة خطاب: التوقيت مناسب للتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات لرفع الوعي الانتخابي

قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، إن توقيع بروتوكول مع الهيئة الوطنية للانتخابات لرفع الوعي الانتخابي جاء في توقيت مناسب للغاية لقرب الانتخابات البرلمانية المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمع المجلس القومي لحقوق الإنسان لإطلاق أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور رئيسة المجلس، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، وممثلي الهيئة، وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت:" إن التعاون مع الهيئة هو تعاون بالغ الأهمية، حيث إن ممارسة المواطنين لحقوقهم تتعلق بحزمة من حقوق الأنسان، كالحقوق المدنية والسياسية، كالحق في الحصول على المعلومات، ومحاسبة من يتمتعون بالتعبير عن المواطنين، والترشح للانتخابات، والتي تكفلها الدولة المصرية لجميع المواطنين، وتتحمل الدولة مسؤولية الوفاء بها".

وأكملت:" هذه الحقوق ترتبط بالحق في التعليم والذي يدرك من خلاله المواطن أهمية صوته في العملية الانتخابية".

وتابعت:"أهم فئة مؤثرة في العملية الانتخابية هي فئة الشباب، وخاصة طلاب وطالبات الجامعات، هذه الفئة حاليا باتت تملك حاليا نسبة كافية من الوعي الانتخابي والسياسي".

وواصلت:"الظروف الإقليمية الضاغطة احدثت ردة في مسيرة استكمال نهج حقوق الأنسان، حيث إننا رأينا رئيس أكبر دولة عالميا، دونالد ترامب، ينتهك كافة حقوق الإنسان، والذي كان له موقف مؤيد لتهجير الفلسطينيين من أرضهم".

في سياق أخر، نعت خطاب، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي توفي أمس، قائلة:" نتذكر في هذه الأثناء وثيقة الأخوة الإنسانية التي أصدرها مع فضيلة شيخ الأزهر، الشيخ أحمد الطيب، والتي تعتبر إعلانا لحقوق الإنسان في القرن ٢١، والتي تختلف عن إعلان 1948، ولو طالعنا هذه الوثيقة فإننا نجدها بالغة العظمة".