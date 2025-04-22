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قفزت أسعار الذهب إلى قمة تاريخية مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 5000 جنيه لأول مرة بحسب بيانات منصة أي صاغة.

ارتفع عيار 18 ليسجل 4285 جنيها، كما سجل عيار 24 نحو 5714 جنيها، وارتفع الجنيه الذهب 800 جنيه ليصل إلى 40 ألف جنيه.

عالميا تخطى سعر أوقية الذهب 3500 دولار نتيجة الحرب التجارية والصدام بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبنك الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع سعر الذهب بنسبة تجاوزت الـ 2% مسجلاً 3504.75 دولار للأوقية في العقود المستقبلية في أعلى قمة له خلال تعاملات اليوم.

فيما يتداول سعر أوقية الذهب عند مستوى 3480 دولار تسليم فوري، وذلك بعد أن سجل اليوم 3499.92 دولار للأوقية في أعلى قمة له.

سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية مرتفعة متتالية في الجلسة الثالثة على التوالي، وقفزت أسعار الذهب أكثر من 3% خلال تعاملات أمس الاثنين.