رئيس وزراء باكستان: نحتاج مساعدات مالية خاصة للتعامل مع تغير المناخ

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده والدول الأخرى المتضررة من التغير المناخي بحاجة إلى مساعدات مالية خاصة من المؤسسات المالية الدولية؛ لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، عن "شريف" قوله للأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال "لوك تراينجل" في مقر رئيس الوزراء، إن باكستان ضمن الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، وإن فيضانات 2022 وحدها تسببت في خسائر بلغت 30 مليار دولار.

وأشار شريف، إلى أنه بسبب هذه التحديات المتعلقة بالمناخ، واجه العمال بكل أنواعهم في باكستان صعوبات كبيرة في التوظيف، كما عانوا من الخسائر.

وأوضح أن حكومته تعمل من أجل ضمان أن تحمي جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في المجتمعات الضعيفة، أيضا سبل عيش الفئات المحرومة اقتصاديا.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني، بجهود الاتحاد الدولي لنقابات العمال في الدفاع عن حقوق العمال على المستوى العالمي.

وأكد أن باكستان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تعمل لصالح حماية حقوق جميع فئات العمال.