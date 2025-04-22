الأهلي يصدر قرارا جديدا على لاعبيه قبل مواجهة صن داونز

كشف محمد ثابت، المتحدث الرسمي باسم قطاع كرة القدم في النادي الأهلي عن قرار جديد بشأن الفريق الأول، قبل مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وأوضح محمد ثابت في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي أنه تقرر أن يخوض فريق الأهلي معسكرًا مغلقًا لمدة يومين، بدلًا من يوم قبل مواجهة ماميلودي صن داونز القادمة.

وأكد ثابت أن فريق الأهلي سيدخل في معسكر مغلق اعتبارًا من غدًا الأربعاء، قبل يومين من مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك من أجل زيادة تركيز اللاعبين.

وأتم محمد ثابت تصريحاته قائلًا: "قرار خوض الفريق معسكر مغلق ليومين بدلًا من يوم واحد سيتم تطبيقه قبل جميع المواجهات القوية في الفترة القادمة.. هذا قرار النادي".

ويواجه النادي الأهلي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في السابعة مساء يوم الجمعة القادم، على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد تعادل سلبيًا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.