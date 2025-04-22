طلاب حقوق الجامعة الألمانية يشاركون في برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات

استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار علي مختار رئيس الاستئناف ومدير النيابات، وفدا طلابيا مشكلا من طلاب كليات الحقوق بالجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة نورثمبريا المملكة المتحدة وجامعة فيينا النمسا، بلغ عددهم 40 طالبا.

جاء ذلك في زيارة دراسية تعليمية استضافها مكتب النائب العام، ضمن مشاركتهم في النسخة الأولي من برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، حيث استهدفت الزيارة تزويد الطلاب بفهمٍ متعمق للنظام القضائي المصري، والقانون الجنائي، والإجراءات القضائية، وتنفيذ تجارب ثقافية وزيارات سياسية ثرية.

وبدأت فعاليات أعمال اللقاء، بالترحيب الرسمي للوفد الطلابي، أعقب ذلك تلقيهم 3 محاضراتٍ محوريةٍ من جانب خبراء حقوقيين بارزين، وجاءت المحاضرة الأولى بعنوان "لمحةً عامةً عن النظام القضائي المصري" قدمها المستشار على مختار.

وتناولت المحاضرة الثانية "رؤىً في القانون الجنائي المصري من منظورٍ مقارن"، وقدمها الدكتور محمد عليوة بدار رئيس قسم القانون الجنائي المقارن والدولي والقانون الإسلامي في كلية نورثمبريا للحقوق نيوكاسل بالمملكة المتحد.

وناقشت المحاضرة الثالثة "أطر السياسة القانونية الدولية لمصر" وقدمتها الدكتورة ياسمين موسى المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية ومندوبة مصر الدائمة لدى محكمة العدل الدولية.

وشمل برنامج الزيارة، لليوم الثاني محاضرةً ثنائية جمعت الدكتورة نورا سالم رئيسة قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية في القاهرة، والدكتور محمد عليوة بدار.

وتناولت التحديات المعاصرة، في إنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بجانب تنظيم ندوة عن العدالة والقانون في الحضارة المصرية القديمة قدمها الدكتور وسيم السيسى عالم المصريات.

وأعقب ذلك لقاء موسع مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أستعرض خلاله السياسة الخارجية المصرية، والتحديات المتعلقة بإعادة إعمار غزة، ومخاوف الهجرة.

وتضمن برنامج الزيارة لليوم الثالث، زيارات للأماكن المقدسة شملت كاتدرائية ميلاد المسيح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، ومسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة ثالث أكبر مسجد في العالم، بجانب مساهمة وزارة الشباب والرياضة بتنظيم لقاء للطلاب بنادي هليوبوليس مارسوا فيه أنشطة رياضية وثقافية.

كما قام الطلاب، بزيارة تاريخية للآثار المصرية، شملت أهرمات الجيزة والمتحف المصرى الكبير.

واخُتتم اليوم الثالث، بتنظيم حلقة نقاشية محورية أدارها الأستاذ الدكتور مايكل ليساندر أستاذ في قسم القانون الدستوري والإداري بجامعة فيينا، والمدير العلمي لمعهد لودفيغ بولتزمان للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان بفيينا النمسا، والدكتورة سارة الديب الأستاذ المساعد بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، تعلقت بالتداخل بين القانون والتقنيات الثورية الناشئة، لا سيما فيما يتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي.

وشهد اليوم الرابع، لقاء ثريا من خلال محاضرة للدكتورة مالفيكا أونيثان الأستاذ المساعد بكلية الحقوق جامعة نورثمبريا، حول حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي، تلاها حضور جلسة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس.

وعقدت جلسة حوارية للمستشار عدنان فنجري وزير العدل، تضمنت طرح أسئلة استفسارية حول التحديات القانونية الراهنة، حيث تميزت أسئلة الحضور بعمق الطرح وشمولية الأفكار؛ مما جعل اللقاء نقطة تحول في النظرة المستقبلية.

واختتمت فاعليات أعمال اليوم الرابع، بلقاء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث قدمت شرحا وافيا للطلاب تناول استراتيجيات الوزارة ومبادراتها المصممة لحماية الفئات المستضعفة ودورها في خدمة المجتمع المصري.

وشهد اليوم الخامس، حضور الوفد الطلابي، مرافعة للنيابة العامة في قضية قتل بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة.

وتبع ذلك زيارة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بالمعادي، والتقى خلالها الوفد الطلابي بالمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي قدم نبذة تاريخية عن نشأة المحكمة الدستورية، ودورها الفعال للتطوير القضائي للدستور، بحضور عدد من جهابذة القضاء، إضافة لزيارة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل ببدر والعاشر من رمضان، تلاها محاضرة تفاعلية حول قانون الهجرة واللجوء ألقتها السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي ومدير المرصد الإفريقي للهجرة.

واختتم جدول البرنامج، بفعاليات إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.