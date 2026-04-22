الأمم المتحدة: يجب السماح للنازحين اللبنانيين بالعودة إلى منازلهم

دعا متحدث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، إلى السماح للنازحين من جنوبي لبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية بالعودة "الطوعية والآمنة والكريمة" إلى ديارهم.

وشدد الخيطان في رد خطي على أسئلة طرحها مراسل الأناضول، الأربعاء، على ضرورة احترام وقف إطلاق النار من جميع الأطراف وتحويله إلى سلام دائم.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار من عدمه لا يغيّر من الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأضاف: "يجب السماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم بشكل طوعي وآمن وكريم".

وأوضح أن القانون الدولي الإنساني يجيز لأطراف الصراع اتخاذ تدابير لضمان سلامة السكان، أو إصدار تحذيرات وفرض قيود على الوصول لأسباب عسكرية ضرورية.

واستدرك بالقول إن هذه الإجراءات يجب أن تكون "ضرورية للغاية ومتناسبة"، وأن تنتهي فور زوال الأسباب القانونية للنزوح.

وأكد أن التحذيرات لا ينبغي أن تؤدي إلى نزوح تعسفي أو طويل الأمد أو إلى نقل قسري للسكان.

وفي 2 مارس بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن 2294 شهيد و7544 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس عدد السكان، حسب معطيات رسمية.

وبدأ الخميس وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد، لكن إسرائيل تخرقه مرارا بعمليات قصف خلفت قتلى وجرحى، فضلا عن نسف منازل.