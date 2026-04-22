رئيس الإمارات وملك المغرب يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد وعاهل المغرب محمد السادس، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن محمد بن زايد بحث خلال اتصال هاتفي مع محمد السادس "العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما".

وخلال الاتصال أكد الجانبان، "حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة".

وبحث الجانبان، وفق ذات المصدر، "عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وتبادلا "وجهات النظر بشأن أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي".

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان، إلى حين تقديم طهران مقترحها، دون تحديد مدة.

وكانت الإمارات، بحسب رصد سابق للأناضول، من أكثر الدول الخليجية تعرضا لهجمات صاروخية وبالمسيّرات من جانب إيران خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وخلال تلك الفترة، قالت طهران، إنها تستهدف مصالح وقواعد أمريكية بالمنطقة، في إطار ردها على الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت ضدها في 28 فبراير قبل أن تعلن طهران وواشنطن في 8 أبريل هدنة مؤقتة لأسبوعين، أعلن ترامب مساء الثلاثاء، تمديدها.