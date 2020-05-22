الاتحاد الإيطالي يكشف بنود البرتوكول الطبي لعودة التدريبات الجماعية

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن بنود البرتوكول الطبي الذي وافقت عليه اللجنة الطبية التابعة له، من أجل استكمال الموسم الذي توقف منذ أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وجاءت بنود البرتوكول الطبي على النحو التالي:

** إذا ظهرت أي حالات إيجابية لفيروس كورونا أثناء التدرب الجماعي، سيتم عزلها.

** خضوع جميع أعضاء الفريق لاختبار كورونا كل 48 ساعة لمدة 14 يوما.

** يتم إجراء الاختبارات أو المسح الكلي، على الحالات الإيجابية المؤكدة ويتم تكرارها كل 10 أيام.

** لا يجوز لأي عضو في الفريق أي اتصال خارجي، مع السماح للمجموعة المعزولة بمواصلة التدريب.

** يجب على الأندية إجراء تحليلات دقيقة للأنشطة التي يتم تنفيذها من خلال تحديد تلك العناصر الأساسية ووضع قائمة بالأشخاص الذين يمكن قبولهم في مكان التدريب.

** يجب تأجيل الأنشطة غير الضرورية (مثل الأنشطة الإدارية) أو تنفيذها عن بُعد لتقييد وصول مكان التدريب إلى أعضاء الفريق فقط.