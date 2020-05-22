دراسة: تناول شوكولاتة الكاكاو يساعد على تقليل الإصابة بأمراض القلب

بذلت الحكومة المصرية، جهودًا لمواجهة فيروس كورونا، من خلال اتخاذ عدة إجراءات ونصائح للحد من تفشي كورونا والوقاية منه، فيما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ضرورة الاهتمام بالأطعمة التي تعزز من قدرة جهاز المناعة على مقاومة الأمراض والفيروسات وممارسة الرياضة، ومن هذا المنطلق نقدم مجموعة من الطرق التي تعمل على تقوية عضلة القلب.



ووفقا لما ذكره موقع "لايف ويل" فإن مرض القلب من الأمراض المزمنة التي تساعد على ضعف المناعة والإصابة بفيروس كورونا في هذه الفترة، لذلك نشر الموقع بعض الطرق البسيطة التي يمكن من خلالها تقوية عضلة القلب.



*الحركة:



كما هو الحال مع أي عضلة، فإن التمرين هو ما يقويها، حيث تتمثل الخطوة الأولى في تحديد معدل ضربات قلبك، ثم العثور على نشاط يناسبك لتمرين عضلة القلب تستمتع به ويمكنك الالتزام به على المدى الطويل.



* الإقلاع عن التدخين:



يعد التدخين واحدا من أهم الأسباب للإصابة بأمراض القلب، ممكن يؤدي إلى ضعف قدرة الرئتين على مقاومة الفيروسات، ويمكن الإصابة بها.



*فقدان الوزن:



فقدان الوزن هو أكثر من مجرد نظام غذائي وممارسة الرياضة، حيث يقول الدكتور بافاني ناديسواران، إنها رحلة شخصية تتضمن العثور على ما تحبه وما يناسبك، وتحافظ من خلالها على صحتك وصحة من حولك.



*تناول الأطعمة الصحية للقلب:



السلمون والجواكامول والسمك والمشوي من الأطعمة المفيدة والمقوية لعضلة القلب، مع الدهون الصحية المفيدة للقلب، لأنه غني بأحماض أوميجا 3، التي ثبت فعاليتها في خفض نسبة الدهون الثلاثية بالجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



*تناول الشوكولاتة:



أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن تناول الشوكولاتة السوداء الداكنة التي تحتوي على أكثر من 70% كاكاو تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ووجد العلماء أن الأشخاص الذين تناولوا 70 جراما من الشوكولاتة السوداء الداكنة يومياً لمدة شهر انخفضت لديهم مخاطر أمراض القلب، وأظهرت النتائج أن تناول الشوكولاتة السوداء الغنية بالكاكاو بصورة منتظمة يوميا يساعد في زيادة مرونة الأوعية الدموية ومنع تصلب الشرايين ومن ثم تقليل خطر الإصابة بجلطات القلب والدماغ.