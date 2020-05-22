تعذرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة 29 رمضان، على لجان الترائي في عدة مناطق بالمملكة، بينها حوطة سدير شمال الرياض.
ووفقًا لذلك ينتظر أن تعلن المحكمة العليا السعودية أن يوم غد السبت المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري 1441 هجري.
وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة.
وطالبت ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
كما أملت ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض.