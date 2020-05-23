الكاظمي وبومبيو يبحثان مجالات التعاون والتحضير للحوار المرتقب بين البلدين

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين.

وذكر المكتب الاعلامي للحكومة العراقية في بيان صحفي أن " الكاظمي ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار النفط وانعكاس ذلك على الاقتصاد العراقي، وسبل معالجة تداعيات ذلك".

وأوضح البيان "كما بحثا التحضيرات للبدء بالحوار الإستراتيجي بين البلدين".

ومن المنتظر أن تبدا الشهر المقبل المباحثات الرسمية بين العراق والولايات المتحدة لبحث مستقبل بقاء القوات الأمريكية في العراق وألية العلاقات بين البلدين للمرحلة المقبلة.