نصرالله: إسرائيل كيان مغتصب ولا شرعية لبقائه

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الجمعة، في كلمة متلفزة له في يوم القدس العالمي إن "إسرائيل كيان مغتصب ولا شرعية لبقائه وفلسطين يجب أن تعود إلى الشعب الفلسطيني".

وأضاف نصرالله: "فلسطين هي ملك الشعب الفلسطيني ويجب أن تعود للشعب الفلسطيني وإسرائيل هي كيان غير شرعي ومغتصب ومحتل ولا معنى لبقائه ولا شرعية لبقائه".

وطالب نصرالله "بعودة الذين جاؤوا من بلدان العالم واحتلوا فلسطين بالعودة الى بلدانهم".

وأشار إلى أن "بعض الدول العربية انتقلت إلى موقع الصديق والمساند لإسرائيل، وبعض الدول لا زالت في قلب المعادلة والصراع وفي مقدمتها إيران وسوريا".

وقال إن "أمريكا تشن الحروب في المنطقة لمصلحة تثبيت إسرائيل وتدفع بالحروب في المنطقة من أجل تثبيت إسرائيل ودعمها"، مراهنا على "حجم صمود محور المقاومة".

وأوضح أن "المعركة الحقيقية هي مع الولايات المتحدة وما إسرائيل إلا ثكنة متقدمة في المنطقة لدى الولايات المتحدة".

ورأى أن "المشروع الحقيقي بعد ضم القدس والجولان، التهديد لضم أجزاء من الضفة الغربية، مما يعني أن إسرائيل تسير باتجاه ضم الاراضي المحتلة ومنها ايضا القسم المحتل من لبنان"، مشيرا إلى "ضرورة بناء المواقف على خطورة هذه المشاريع".

وقال إن "الشعب الفلسطيني يقاوم ويناضل ضد "الولايات المتحدة الأمريكية" معتبرا أن "طول زمن المعركة لا يجوز أن يكون سببا لليأس".

وأشار إلى أن "إسرائيل قلقة وحذرة من أي حرب لذلك تراهن على الوضع الداخلي للبنان اقتصاديًا وسياسيًا".

وتابع نصرالله إن "ما حصل في العراق أخيرا يتنافى مع طموحات المشروع الصهيوني بتدمير العراق، إضافة إلى هزيمة التكفيريين في العراق، وهذا يخدم المقاومة".

وقال "نحن ذاهبون إلى وضع دولي وإقليمي جديد"، "صفقة القرن باتت عدوانا".

واعتبر أن "سوريا أفشلت الحرب الكونية التي شنت عليها وأسقطت المشروع الأمريكي - الإسرائيلي لإسقاط الدولة السورية".