الأقصر: طرح مزايدة علنية لتأجير حديقة الأقصر أمام النصب التذكاري

أعلنت محافظة الأقصر اليوم السبت، طرح مزايدة علنية عامة لتأجير حديقة الأقصر الكائنة أمام النصب التذكاري بمدينة الأقصر في جلسة مزاد في 6 يونيو المقبل بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية.

وذكرت المحافظة فى بيان اليوم السبت، أنه يتم دفع تأمين مؤقت 25 ألف جنيه فقط، ويجب على من يرسو عليه المزاد تسديد 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد وفي حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويبلغ ثمن كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيها، وتباع بإدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية ( ت. ف/ 0952281578) على أن تكون مدة التأجير عاما واحدا ويجوز تجديد مدة التعاقد لمدة مماثلة (بحد أقصى عام واحد فقط).

وأضافت أنه يتم تقدم المستندات المبينة بكراسة الشروط، ويجب على الشركات المتقدمة في تسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات العامة (www.etenders.gov.eg) ويمكن الاطلاع والحصول على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من هذا الموقع.