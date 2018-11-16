شهدت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية، خلال الربع الاول من العام الحالى، معدل نمو بلغ نسبته 22%، لتصل إلى 1.530 مليار دولار، مقابل 1.249 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2020.

وتحسنت صادرات الصناعات الكيماوية خلال شهر مارس بنسبة 17% عن نفس الشهر لعام 2020 حيث بلغ حجم الصادرات نحو 529 مليون دولار مقارنة بمارس 2020، والذى بلغت خلاله حجم الصادرات نحو 451 مليون دولار.

وكانت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قد أظهرت تحسنا فى معدل النمو لإجمالى الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالى فى الفترة من يناير حتى مارس 2021 بنسبة 8%، فقد بلغت 7.688 مليار دولار مقارنة بما تحقق خلال نفس الفترة من العام السابق وهى 7.142 مليار دولار.

ووفقا للتقرير شهدت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط معدل نمو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 بلغ 50%، فقد ارتفعت الصادرات من 430.61 مليون دولار إلى 647.52 مليون دولار، وشهدت صادرات الأسمدة ارتفاعا طفيفا فى معدل النمو بلغت نسبته 5%، فقد زادت من 383.96 مليون دولار لـ402.98 مليون دولار، وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 30%، مرتفعة من 89.54 مليون دولار إلى 116.23 مليون دولار، وشهدت صادرات الكيماويات العضوية معدل نمو بلغت نسبته 51% حيث زادت من 47.95 مليون دولار إلى 72.30 مليون دولار.

وشهدت صادرات المنظفات انخفاض فى معدل النمو بلغت نسبته 3%، بعدما تراجعت من 62.55 مليون دولار إلى 60.68 مليون دولارن وزادت صادرات الأحبار والدهانات بمعدل نمو بلغت 21%، فقد ارتفعت الصادرات من 47.72 مليون دولار إلى 57.72 مليون دولار، وتراجعت صادرات المنتجات الورقية والكرتون بنسبة 7%، حيث تراجعت من 61.48 مليون دولار لـ57.04 مليون دولار، وشهدت صادرات المنتجات الزجاجية تراجعا فى معدل النمو بلغ 3% حيث تراجعت الصادرات من 59.97 مليون دولار إلى 48.41 مليون دولار.

وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى فى قائمة الدول المستوردة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية خلال مارس حيث بلغت حجم الصادرات المصرية إليها نحو 90.008 مليون دولار لتستاثر بنحو 17% من إجمالى الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية ولتحقق خلال مارس 2021 معدل نمو بلغ 31% مقارنة بمارس 2020، بقيمة مليون دولار.

وجاءت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الثانية لقيمة 40.475 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت نسبتها 2% مقارنة بحجم الصادرات خلال الشهر نفسه من العام الماضى لتستاثر الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 8% من إجمالى الصادرات المصرية، وجاءت إيطاليا فى المرتبة الثالثة بحجم صادرات يصل إلى 36.097 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 5%، وجاءت إسبانيا فى المرتبة الرابعة بحجم صادرات بلغ 28.071 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 25%، وجاءت بلجيكا فى المرتبة الخامسة بحجم صادرات يصل إلى 27.330 مليون دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 172%، وجاءت السعودية فى المرتبة السادسة بحجم صادرات يصل إلى 21.069 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغت نسبته 8% وجاءت ليبيا فى المرتبة السابعة بحجم صادرات يصل إلى 19.480 مليون دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 70%.