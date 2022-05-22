انتشال جثة طالبة من ضحايا سقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

• ارتفاع عدد الجثث إلى 6.. وجاري البحث عن جثتين

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا، من انتشال جثة لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، من ضحايا سقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية أمس، أمام قرية البرجاية، بالطريق الزراعي السريع، وتم اليوم الأحد، انتشال جثة طالبة عمرها نحو 18 عاما، ليصبح عدد الجثث التى تم انتشالها 6، بالإضافة إلى 6 مصابين، وجاري البحث عن جثتين مفقودتين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط ميكروباص في الترعة الإبراهيمية متجها من المنيا إلى مركز مغاغة عند قرية البرجاية.

وانتقل محافظ المنيا والقيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وتم انتشال الميكروباص، وتبين وفاة 5 أشخاص، وانتشال 6 مصابين، ثم انتشال جثة جديدة اليوم.

أكدت الأجهزة الأمنية استمرار البحث عن جثتين.