التجارة السعودية تحذر من عقوبات في حال وجود تلاعب بالأسعار

حذرت وزارة التجارة السعودية من أي ممارسات احتكارية واستغلال للأزمات لرفع الاسعار ، مشيرة إلى تطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب في الأسعار.

وعزت الوزارة ارتفاع أسعار المنتجات والسلع التي يشهدها العالم إلى ارتفاع أسعار الشحن والمحروقات ونقص الإمدادات.

ووفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، ترصد لجنة وفرة السلع الغذائية، التي يرأسها وزير البيئة والمياه والزراعة، وتضم في عضويتها وزارتي التجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بشكل مستمر وعلى مدار الساعة وفرة السلع الغذائية والتموينية، والمخزون، وسلاسل الإمداد.

وأشارت إلى تواصل وزارة التجارة، مباشرة مع الموردين والموزعين للسلع الأساسية لمعرفة كمية المخزون وحل الإشكالات التي تواجههم. كما ترصد الوزارة أسعار السلع التموينية والضرورية باستخدام نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة أسعار أكثر من 217 سلعة تموينية وضرورية من خلال رصد الأسعار في جميع مناطق المملكة، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار.

وأكدت متابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب، وتطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب في الأسعار.

كما تنسق الوزارة مع هيئة المنافسة لمباشرة التحقيق في أي ممارسات احتكارية واستغلال للأزمات لرفع الأسعار.