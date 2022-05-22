محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تداعيات حادث انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية بطريق مصر أسوان الزراعي، حيث انتقل المحافظ، على الفور يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، إلى موقع الحادث، الذى أسفر عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين كانوا في طريقهم من المنيا إلى مركز مغاغة، وجارٍ البحث عن مفقودين.

رافق المحافظ، الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالمنيا، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، وعدد من نواب البرلمان، والجهات المعنية.

وجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل مع الحادث، والدفع بسيارات الإسعاف والمسعفين والحماية المدنية وفرق التدخل السريع والطوارئ، والتنسيق مع المرور لتحقيق أعلى سيولة مرورية من أجل تسهيل مهمة الإسعاف، والتنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع المصابين، كما وجه المحافظ بفصل الكهرباء عن المنطقة لتسهيل أعمال الإنقاذ، والدفع بونش تابع للمحافظة لسحب الميكروباص من المياه عقب أعمال الإنقاذ، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن بالتعامل الفوري مع الموقف وتوفير ما يلزم للمصابين وصرف الإعانات العاجلة لأهالي المتوفين.

كما انتقل المحافظ، يرافقه نائبه، إلى مستشفى المنيا العام لمتابعة حالة المصابين، واطمأن على تلقيهم العناية الطبية اللازمة، وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.