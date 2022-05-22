سجل جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، الهدف الثالث لفريقه أمام أستون فيلا، بنتيجة 3-2، في اللقاء المقام على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتاج مانشستر سيتي 6 دقائق فقط من أجل تعديل النتيجة، بعدما كان متأخر أمام أستون فيلا بهدفين مقابل لاشيء.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة، يليه ليفربول برصيد 89 نقطة.

تحقيق الفوز على أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الدوري ستضمن لمانشستر سيتي التتويج باللقب على حساب ليفربول، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأخير أمام وولفرهامبتون، إلا أنه مازال بإمكان الريدز أن يسرق الأضواء ويخطف البريميرليج في المتر الأخير، حال تمكنه من الفوز مع تعثر السيتيزنز بأي نتيجة.