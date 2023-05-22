روسيا تعلن التصدى لعمليات توغل عبر الحدود وأوكرانيا تنفي علاقتها بها

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قالت روسيا، اليوم الاثنين، إنها تتصدى لعمليات توغل عبر الحدود ينفذها مخربون قدموا من أوكرانيا، فيما يبدو أنه أحد أكبر الهجمات من نوعها منذ بدء الحرب العام الماضي.

وقال حاكم منطقة بلجورود الروسية إن "مجموعة تخريبية" أوكرانية دخلت الأراضي الروسية في منطقة جريفورون المتاخمة لأوكرانيا، وتم دحرها، بحسب وكالة رويترز.

لكن موقع هرومادسكي الأوكراني نقل عن المخابرات العسكرية الأوكرانية قولها إن مجموعتين روسيتين مسلحتين معارضتين، فيلق حرية روسيا وفيلق المتطوعين الروس وكلاهما يتألف من مواطنين روس، هما اللتان نفذتا التوغل.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالهجمات وإن القوات الروسية تعمل على طرد "المخربين".

وقال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا علاقة لكييف بعملية التوغل في منطقة بلجورود الروسية وأرجعها إلى "حركة مقاومة عنيفة" صاعدة في روسيا.