وزارة الزراعة: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز

كشف علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، وفي نفس الوقت خفض المساحات المنزرعة من الأرز التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، والتوسع في الأصناف الجافة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024.

وقال عبدالمحسن: "استهدفنا الوصول لمليون و76 ألف فدان هذا العام، وتم تحقيقه وهو نفس المستهدف العام المقبل في موازنة 2023-2024"، ذاكرا أن قطاع الزراعة يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد القومي ويستهدف تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، موضحًا أن الوزارة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 70%، وكذلك رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية.

واستطرد "تم التوسع في المساحة المزروعة من القمح من أجل الوصول لـ 3 ملايين و600 ألف فدان، كما أن الوزارة استهدفت زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل التعاقدية لتقليل الاستيراد منها"، وهو ما جاء ردا على سؤال الدكتور أيمن محسب المسئول عن اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء التابعة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن تحقيق المستهدف من موازنة البرامج والأداء في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وخطة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة غلاء الأسعار.