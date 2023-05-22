مسئولان بالاتحاد الأوروبي يجريان محادثات في كوريا الجنوبية

يزور رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عاصمة كوريا الجنوبية سول، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع الرئيس يون سوك يول.

ويجري المسئولان الأوروبيان، اللذان حضرا قمة مجموعة السبع في هيروشيما، زيارتهما الأولى للدولة الواقعة في شرق آسيا، لمناقشة مواضيع من بينها اتفاقات تجارية والحرب في أوكرانيا وبرامج الأسلحة المحظورة في كوريا الشمالية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتوقع المجلس الأوروبي، في بيان، أن "يعبر الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية عن دعمهما القوي المشترك للتمسك بالنظام الدولي القائم على قواعد".

وأرسلت كوريا الجنوبية، تاسع أكبر جهة مصدرة للأسلحة في العالم، مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، وباعت دبابات ومدافع هاوتزر لبولندا، حليف كييف التي تخوض حربا مع روسيا، لكنها تطبق سياسة تمنعها من تزويد أسلحة إلى مناطق تشهد نزاعات.