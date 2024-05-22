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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي اليوم الأربعاء تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه في الشهر السابق لأعلى مستوى منذ تسعة أشهر.

وتراجع معدل البطالة بدون حساب التغيرات الموسمية خلال أبريل الماضي إلى 9ر8% مقابل 2ر9% خلال مارس الماضي. وكان معدل البطالة قد بلغ 5ر7% خلال أبريل 2023.

وتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 513 ألف في أبريل الماضي مقارنة بـ 525 ألف في مارس الماضي.

وقال مكتب الإحصاء إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما مثلوا 188 ألف من عدد العاطلين، بمعدل بطالة يبلغ 8ر26% لهم.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التوظيف إلى 9ر68% مقارنة بـ 3ر68% في مارس الماضي، بما يعادل 227ر5 مليون عامل.