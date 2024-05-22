محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف طريق المظلة بالحامول

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، أعمال رصف طريق المظلة بمدينة الحامول، وذلك فى إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة المرور، وتطوير الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2023.

وأوضح المحافظ، أن أعمال الرصف تشمل طريق المظلة 83 الخريجين التابعة للوحدة المحلية لقرية الأبعادية بطول 175 مترا وعرض 6.5، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة، وذلك تحت إشراف المهندس عماد عتمان، وكيل الوزارة_مدير مديرية الطرق بكفر الشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وشدد على الالتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الانضباط فى العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، وإستخدام مواد عالية الجودة في أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع جميع القطاعات الأخرى.

وكلف المحافظ برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، وإستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.