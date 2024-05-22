إسماعيل هنية يشارك في مراسم تشييع الرئيس الإيراني بطهران

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، وصول وفد برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى طهران، للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم المروحية الأحد.

وقالت الحركة، في بيان: "وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة على رأس وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة الإيرانية طهران لتقديم واجب العزاء في المصاب الأليم باستشهاد الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وعدد من الشخصيات الإيرانية في حادث تحطم الطائرة الرئاسية"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت: "يشارك رئيس ووفد الحركة في مراسم التشييع الجارية في العاصمة الإيرانية".

ويوم الاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي مصرع رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية، بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

وتعد هذه أول زيارة لهنية عقب إعلان، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يوم الاثنين، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت والقادة في "حماس" إسماعيل هنية ويحيي السنوار ومحمد الضيف، بتهم "جرائم حرب".