الصحة العالمية تبدي مخاوف كبيرة بشأن 8 ملايين إصابة بمرض الزهري سنويا

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن التراجع في مكافحة الأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي.

وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء بأن العدد السنوي للإصابات الجديدة بمرض الزهري ارتفع من حوالي 1ر7 مليون في عام 2020 إلى 8 ملايين في عام 2022. وتم تسجيل أكبر الزيادات في القارة الأمريكية وفي أفريقيا. وتوفي ما مجموعه 230 ألف شخص بسبب هذا المرض البكتيري في عام 2022.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إن الارتفاع في معدل الإصابة بالزهري يثير قلقا كبيرا".

ووفقا لتقرير منظمته، يصاب أكثر من مليون شخص بالزهري أو السيلان أو الكلاميديا أو داء المشعرات كل يوم. وجميع هذه الأمراض المنقولة جنسيا قابلة للعلاج.

ومن وجهة نظر منظمة الصحة العالمية، فإن الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية تنخفض ببطء شديد، ففي عام 2022، كانت هناك 3ر1 مليون إصابة، أي أقل بـ 200 ألف فقط مقارنة بعام 2020.

ومن ناحية أخرى، أفادت منظمة الصحة العالمية بتقدم إيجابي، إذ يتم علاج حوالي ثلاثة أرباع جميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بالأدوية المضادة للفيروسات الرجعية.

ووفقا للتقرير، طورت العديد من الدول بالفعل استراتيجيات صحية لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والزهري من الأمهات إلى أطفالهن.