إحباط محاولة ضخ 343 كيلو لحوم فاسدة بسوهاج

نجحت مديرية الطب البيطري بسوهاج بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بالمحافظة، في إحباط محاولة ضخ كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة بالأسواق، حيث تم ضبط سيارة ومطاردتها والتحفظ عليها محملة بـ 343 كيلوجرامًا من لحوم عجل جاموس مريض، ومختومة بأختام مزورة لتضليل المستهلكين قبل توزيعها على محلات الجزارة.

وجاءت هذه التحركات السريعة فور ورود معلومات سرية تفيد بقيام بعض الخارجين عن القانون بذبح عجل جاموس مريض داخل أحد المنازل، مما استدعى تشكيل لجنة رفيعة المستوى على الفور بقيادة الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، والمقدم عبدالرحمن فواز من إدارة مباحث التموين، وبعضوية كل من الدكتور وليد محمود القائم بأعمال مدير إدارة المجازر، والدكتور ريمون فايز طبيب الإدارة، مدعومين بقوة أمنية مكثفة من مباحث التموين، حيث تتبعت القوة البلاغ بدقة وتعقبت السيارة المشتبه بها في مطاردة أسفرت عن توقيفها وضبط المتهمين.

وبتوقيع الكشف الطبي البيطري الفوري على الشحنة المضبوطة تبين أنها لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتعود لحيوان مريض وتم تزوير الأختام الرسمية عليها لإضفاء صفة الشرعية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة في انتظار قرار وكيل النائب العام.

من جانبه شدد الدكتور أحمد حمدي على أن مديرية الطب البيطري لن تتهاون مطلقًا مع كل من تسول له نفسه العبث بصحة وأمن المواطن السوهاجي الغذائي، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بشكل يومي وصارم لردع المخالفين.