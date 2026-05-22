سكان شارع مصطفى النحاس يشكون الإشغالات والاعتداء على الطريق

حرر عدد من سكان شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر شكوى إلى حي شرق مدينة نصر يطالبون فيها بالتدخل العاجل لوقف عدد من الإشغالات المستحدثة التي تمثل اعتداء على الطريق العام.

وقد تلقت "الشروق" استغاثة من الأهالي بهذا الشأن على أمل التدخل وإنهاء المشكلة.

أودعت الشكوى بتاريخ ٢٥ أبريل الماضي بشأن عقار (ڤيلا) بيعت حديثا في منطقة تقاطع شارع مصطفى النحاس مع شريف السرساوي، ثم نُزعت الأشجار من الرصيف وقسّمت المنطقة حول العقار إلى محال تجارية تمارس نشاطها على الرصيف، في اعتداء على الطريق، بما ينال من حقوق المشاة والمنظر الحضاري للشارع.

وأوضحت الشكوى أن الاعتداء على حرم الطريق امتد إلى احتلال الشارع ذاته عبر مربعات أسمنتية محددة بأسياخ مسلحة أمام المحال التجارية.

ويطالب مقدمو الشكوى -عبر "الشروق"- بإزالة هذا التعدي الصارخ على حرم الطريق في منطقة ناصية شارع مصطفى النحاس مع شارع شريف السرساوي.