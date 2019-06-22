شركة طيران روسية تعلن وقف رحلاتها إلى جورجيا بدءًا من 8 يوليو المقبل

أعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، السبت، أنها بصدد توقيف كل رحلاتها الجوية إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

وقال المكتب الصحفي للشركة في بيان، إن "شركة "أيروفلوت" ستوقف اعتبارا من 8 يوليو بالكامل رحلاتها إلى جورجيا".

وأشارت الشركة إلى أن "هذا الإجراء اتخذ وفقا لمرسوم الرئيس الروسي(فلاديمير بوتين) بشأن بعض التدابير لتوفير الأمن القومي لروسيا الاتحادية، وحماية المواطنين الروس من الأفعال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية".

وأضاف البيان: "بموجب المرسوم يحظر ابتداء من 8 يوليو 2019 على شركات الطيران الروسية مؤقتًا إجراء النقل الجوي (بما في ذلك النقل التجاري) للمواطنين من أراضي روسيا الاتحادية إلى أراضي جورجيا".

وكانت روسيا قد أعلنت وقف جميع خطوط الطيران بينها وبين جورجيا /الجمهورية السوفيتية السابقة / بصفة مؤقتة، كرد فعل على المصادمات الأخيرة هناك، والتي أسفرت عن حوالي 250 جريحا.

ووقع بوتين مساء أمس الجمعة مرسوما بهذا الخصوص.

وقال الكرملين إن وقف الطيران سيبدأ من الثامن من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن على شركات الطيران ألا تنظم رحلات أخرى إلى جمهورية جورجيا الواقعة جنوب القوقاز.

ولم يعلن حتى الآن إلى متى يستمر هذا الوقف.

وأشار الكرملين إلى أن السبب في ذلك اعتبارات أمنية، مبينا أنه ينبغي ضمان "الأمن القومي" لروسيا وحماية الروس مما أسماه "السلوكيات الإجرامية وغيرها من الممارسات التي لا تتفق مع القانون".

وكانت وزارة الخارجية الروسية حذرت من قبل من القيام برحلات إلى جورجيا.

وقعت مصادمات خلال ليلة الخميس/الجمعة في العاصمة الجورجية تبليسي أسفرت عن العديد من الجرحى وألقت الشرطة القبض على عدد كبير آخر ممن شاركوا فيها.

وتأتي هذه المصادمات بعد زيارة وفد روسي إلى العاصمة أثناء انعقاد منتدى في البرلمان.

ويقضي كثير من الروس عطلاتهم في جورجيا.

وربما يؤثر حظر الطيران تأثيرا قويا على اقتصاد جورجيا.