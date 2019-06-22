باكستان تستضيف قادة أفغان قبل جولة مقبلة من محادثات السلام في الدوحة

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استضافت باكستان اليوم السبت ،قادة أفغان بارزين قبل جولة جديدة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في الدوحة.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن أكثر من 50 قائدا أفغانيا شاركوا في المؤتمر المسمى "عملية لاهور" في موري وهي منطقة جبلية بالقرب من العاصمة إسلام أباد.

ومن بين المشاركين السياسي الأفغاني قلب الدين حكمتيار ومستشار الأمن الوطني السابق محمد حنيف أتمار ورئيس المجلس الأعلى للسلام محمد كريم خليلي.

وتأتي عملية لاهور عقب اجتماعات مماثلة استضافتها روسيا للسعي لحل سياسي للصراع الأفغاني. ومن المتوقع عقد الجولة السابعة من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة في الدوحة في الأيام المقبلة.

وقال وزير الخارجية محمود قرشي في خطاب ترحيبي: "ندعم أفغانستان في سلام مع نفسها وفي سلام مع جيرانها".

ويعقد المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام قبل زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني لإسلام أباد الأسبوع المقبل.

وسوف يقيم الرئيس عارف علوي مأدبة غداء للمشاركين بالمؤتمر ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء عمران خان.

وينظر لأفغانستان على أنها تلعب دورا رئيسيا في تأمين تسوية محتملة.

ويتحرك الممثل الأمريكي الخاص بعملية التسوية الأفغانية زلماي خليل زاد من وإلى العاصمة الباكستانية منذ طلب الرئيس دونالد ترامب من إسلام أباد في ديسمبر الماضي المساعدة في على دفع طالبان إلى طاولة المفاوضات.

وتتهم الولايات المتحدة وأفغانستان إسلام أباد بدعم فصائل طالبان وهو ما تنفيه باكستان.