ماكرون: نرفض بكل وضوح الدور الذي تلعبه تركيا في ليبيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفضه للتدخل التركي في ليبيا، مشيراً إلى أن ما تفعله مناف للقوانين الدولية ولمصالح الأوروبيين ودول المنطقة.

وجدد الرئيس الفرنسي، انتقاداته لتركيا في أعقاب التوتر المستمر بين البلدين بشأن اعتراض زوارق تركية لعمليات تدقيق من قبل فرقاطة فرنسية لشحنات يشتبه بكونها تحمل أسلحة إلى ليبيا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يؤدي زيارة إلى باريس "ما تفعله تركيا لا يتسق مع الشرعية الدولية ولا مع ما يمكن أن ننتظره ونتوقعه من دولة عضو في الحلف الأطلسي".

وتابع ماكرون "يجب توضيح المواقف بعد أن نددنا باللعبة في سوريا نحن لن نقبل بكل وضوح الدور الذي تلعبه تركيا في ليبيا".