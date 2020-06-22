قال الفنان مصطفى درويش، إن تجربة الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» صعبة جدًا، مشيرًا إلى أن الإعلان عن إصابته في بادئ الأمر كان «مرعبًا»؛ بسبب حجم التنمر الذي يتعرض له المصابون، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنها اضطر للإعلان عن الإصابة بسبب مخالطته للعديد من الأفراد خلال تلك الفترة، قائلًا إن «دعاء الجمهور له كان مفاجأة ورضا من عند الله»، وفقًا لذكره.

وأشار إلى أنه أجرى التحاليل والأشعة على الصدر والمسحة على نفقته الخاصة، وذلك بعدما عانى من أعراض الفيروس المتمثلة في الصداع والمغص وارتفاع درجة الحرارة، لافتًا إلى أن التحاليل أثبتت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن العامل النفسي هو الأهم في التعافي من الفيروس، منوهًا أن المرض يتسبب في بقاء الشخص في السرير وعدم المقدرة على الحركة أو حتى التمكن من الانتقال إلى الحمام، في بعض الأحيان.

ولفت إلى أنه تلقى رسالة من المخرج بيتر ميمي عن ضرورة سرعة تعافيه من الفيروس حتى يشارك معه بمسلسل «الاختيار 2»، قائلًا إن الرسالة رفعت من روحه المعنوية.

وعن تقديم جزء ثاني من مسلسل «بـ100 وش»، أعرب عن أمنياته في تقديم جزء ثاني بعد النجاح الذي حققه المسلسل في شهر رمضان، منوهًا أن المخرجة كاملة أبو ذكري نفت المشاركة في أي عمل درامي خلال الفترة المقبلة.