البنك المركزي المجري يرفع معدل الفائدة لأول مرة منذ نحو عشر سنوات

رفع البنك المركزي المجري من معدل الفائدة لأول مرة منذ نحو عشر سنوات، وذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم.

وقرر المجلس النقدي للبنك المركزي اليوم الثلاثاء رفع معدل الفائدة بواقع 30 نقطة أساس من 60. 0% إلى 90. 0%.

وكان معدل التضخم قد بلغ 1. 5% في مايو الماضي، وهو أعلى من النطاق الذي حدده البنك المركزي وهو من 2% إلى 4%.

وقال ليام بيتش الاقتصادي بهيئة كابيتال إيكونومكس، إنه من الواضح أن حجم الضغوط التضخمية الناجم عن نقص البضائع وإعادة فتح قطاعات الخدمات يجعل المجلس النقدي لا يشعر بالارتباح، ويشعر الآن بالحاجة للبدء في تشديد السياسة لمواجهة هذه المخاطر وحماية توقعات التضخم.

وأضاف أنه في ظل التوقعات بانتعاش التعافي وزيادة التضخم خلال الأرباع المقبلة، من المرجح رفع معدل الفائدة مجددا خلال النصف الثاني من هذا العام.