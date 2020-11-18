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باكستان: 663 حالات إصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاة

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 11:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 11:35 ص

أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء، تسجيل 663حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 949 ألفا و838 حالة.

 

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 22 ألفا و34 حالة بعد تسجيل 27حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

 

كما تعافى 1204 من المرضى المصابين بالفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 894 ألفا و352.

 

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي حالات الإصابة النشطة في مختلف أنحاء البلاد 33 ألفا و452 حالة.

 


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